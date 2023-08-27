Власть 27 августа 2023, 16:39 Старовойт пообещал оказать помощь в восстановлении атакованного дома в Курске Губернатор Старовойт: дрон повредил остекление 7 балконов жилого дома в Курске Губернатора Курской области Роман Старовойт / Telegram

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Украинский беспилотник повредил остекление жилого дома в Курске. Губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что власти окажут помощь в устранении повреждений.

Глава Курской области посетил место происшествия и осмотрел атакованное дроном здание. «Здесь повреждено остекление семи балконов, выбиты оконные стекла на верхних этажах», — отметил он.

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Старовойт добавил, что власти в обязательном порядке окажут всю необходимую помощь для восстановления дома. По его словам, специалисты уже начали оценку принесенного ущерба и уточнение списка имущества, которое пострадало из-за атаки дрона.

Помимо жилого дома взрывной волной задело входную группу корпуса инженерного факультета Курского государственного аграрного университета. Ремонтные бригады уже начали восстанавливать остекление.

Ранее Старовойт опубликовал фотографии пострадавшего от удара БПЛА дома.