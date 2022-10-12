Станция «Суворовская» появится в московском метро | 360°

Власть 12 октября 2022, 18:23 Поделиться Telegram

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Viber Станция «Суворовская» появится в московском метро

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Проектирование станции метро «Суворовская» завершилось в Москве. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Она появится на Кольцевой линии между «Новослободской» и «Проспектом Мира».

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«Она улучшит транспортную доступность спорткомплекса „Олимпийский“, который мы сейчас реконструируем», — рассказал мэр города Сергей Собянин.

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Он добавил, что территорию вокруг станции также облагородят и построят там новый дом в рамках программы реновации.

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