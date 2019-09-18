«Становится невыносимым: сенатор ответил на сообщение Украины об эффективности санкций против РФ

Киев: Западу стало труднее поддерживать санкции против России Подробнее

Сенатор отметила, что ограничительные меры Запада вынудили Россию развивать свой внутренний потенциал и внутренний рынок. Антироссийские санкции фактически стали катализатором, который заставил страну опираться на собственные ресурсы, что в дальнейшем обеспечит России прорыв. По ее словам, в рамках такого контекста санкции можно расценивать в положительном свете.

«Естественно, я понимаю, что он [Пристайко] не это имел в виду, а настаивает на том, чтобы санкции в отношении Российской Федерации продолжались как метод давления и встраивания нас в политику, нужную Западу, — в этом отношении он глубоко заблуждается, этого не будет», — добавила Тимофеева.

Сенатор отметила, что европейские страны потерпели значительные убытки после введения антироссийских санкций. Этот факт неоднократно подтверждали представители парламентов разных западноевропейских стран. При этом во время встреч постоянно поднимают тему о губительном воздействии ответных мер России.

«Прежде всего, идет разорение мелкого и среднего бизнеса, который был ориентирован на Россию, и, соответственно, это бремя для западных стран становится во многом невыносимым», — заключила сенатор.

Ранее Пристайко отметил, что санкции против России, хоть и неидеальны, но все равно наносят вред российской экономике и заставляют Москву двигаться в правильном направлении. По его словам, западным партнерам Киева становится все сложнее поддерживать ограничительные меры.