Эксклюзив 07 февраля 2024, 04:34 Станет никем. Валуев назвал главный страх Зеленского Валуев: Зеленский будет провоцировать ядерную войну из страха стать никем

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Президент Украины Владимир Зеленский давно бы сбросил на какой-нибудь российский город ядерную бомбу, если бы имел такую возможность. Мир киевским властям не выгоден, так как их лидер мгновенно перестанет быть кем-то, заявил депутат Госдумы Николай Валуев на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.

Бывший спортсмен высказал мнение, что Зеленский, если бы имел такую возможность, давно бы «ракету на какой-нибудь город долбанул». Валуев отметил, что попытки сбросить «грязную бомбу» уже были, но российская разведка их предотвратила.

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«Все понимают, даже, наверное, те же самые гегемоны понимают, к чему это вообще все может привести. <…> А ему (Зеленскому — прим. ред.) не надо понимать: ему говорят делать — он делает», — подчеркнул Валуев.

Мир Украине невыгоден, потому что в тот же момент Зеленский перестанет быть кем-то. Он даже актером не сможет быть, потому что ему придется думать о «сохранении собственной шкуры и нажитого непосильным трудом», отметил собеседник Гурьяновой.

Валуев заявил, что Зеленский — это партия войны, и он будет провоцировать ядерный конфликт. Украинский лидер не остановиться, даже если ему прикажут «сверху», считает политик.

«Единственным аргументом в этой ситуации будут какие-то супергарантии, что его засунут на далекий остров, который будут охранять несколько военных кораблей», — предположил Валуев и добавил, что такое маловероятно.