Власть 07 декабря 2023, 02:32 Стало известно, зачем самолет Путина сопровождали истребители Песков объяснил сопровождение самолета Путина истребителями мерами безопасности РИА «Новости»

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Борт № 1 президента России Владимира Путина сопровождали истребители Су-35С для обеспечения безопасности в Абу-Даби. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Слова пресс-секретаря президента передало РИА «Новости».

Песков назвал регион, в который отправился Путин, неспокойным.

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«Если ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные, безопасные, то окружение, конечно… Регион смежный, безусловно, полон опасностей и непредсказуемости, поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне», — объяснил пресс-секретарь президента.

Песков таже прокомментировал вопрос журналистов, встречался ли Путин с пилотами истребителей. По его словам, президентский борт и военные самолеты садятся в разных местах. При этом Песков выразил уверенность, что президент «знает или узнает», кто эти летчики.

Ранее Минобороны России показало кадры полета истребителей Су-35С, сопровождавших борт Владимира Путина во время полета в Абу-Даби. По словам Дмитрия Пескова, самолеты несли штатное вооружение различного класса.