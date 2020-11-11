Стало известно, сколько денег Россия выделила на помощь Сирии
Руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев рассказал, сколько денег Россия выделила Сирии в качестве помощи. Об этом сообщило РИА «Новости».
«На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более одного миллиарда долларов», — цитирует Мизинцева «Взгляд».
Он добавил, что в рамках межгосударственного взаимодействия российские ведомства и министерства продвигают проекты в разных направлениях. В частности, речь идет о научно-техническом и торгово-экономическом сотрудничестве, а также о жилищном строительстве, природопользовании, медицине и образовании.