Стало известно, сколько денег Россия выделила на помощь Сирии

«На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более одного миллиарда долларов», — цитирует Мизинцева «Взгляд».

Он добавил, что в рамках межгосударственного взаимодействия российские ведомства и министерства продвигают проекты в разных направлениях. В частности, речь идет о научно-техническом и торгово-экономическом сотрудничестве, а также о жилищном строительстве, природопользовании, медицине и образовании.