    04 марта 2020, 12:44

    Стало известно о защите Путина от коронавируса. Этот способ доступен всем

    Анатолий Минкин

    Защититься от заражения коронавирусом можно при помощи обычных гигиенических мер, которые доступны всем. Ими же пользуются люди из окружения российского президента и сам Владимир Путин. Об этом в беседе с журналистами рассказал Дмитрий Песков.

    «Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, все делается. Речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах», — привел слова представителя Кремля ТАСС.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что никакого осложнения ситуации с коронавирусом в Москве не произошло.

    Ранее в социальных сетях и мессенджерах началась рассылка фейковых сообщений о вспышке коронавируса в российской столице. Наводящие панику злоумышленники сообщали о заражении 20 тысяч человек. Как пояснили в компании Group-IB, целевая аудитория таких вбросов — родители воспитанников детских садов и школьников. Специалисты занялись поисками авторов сообщений.

    Информация о появившихся фейках не осталась без внимания депутатов. Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил снять мораторий на смертную казнь для наказания распространителей ложной информации.

    Число заразившихся коронавирусом во всем мире к началу марта достигло 92 тысяч человек. Больше половины из них выздоровели. Инфекция, которая впервые появилась в китайском Ухане в конце 2019 года, убила уже три тысячи человек.