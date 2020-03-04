Стало известно о защите Путина от коронавируса. Этот способ доступен всем

Защититься от заражения коронавирусом можно при помощи обычных гигиенических мер, которые доступны всем. Ими же пользуются люди из окружения российского президента и сам Владимир Путин. Об этом в беседе с журналистами рассказал Дмитрий Песков.

«Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, все делается. Речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах», — привел слова представителя Кремля ТАСС.

Дмитрий Песков подчеркнул, что никакого осложнения ситуации с коронавирусом в Москве не произошло.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах началась рассылка фейковых сообщений о вспышке коронавируса в российской столице. Наводящие панику злоумышленники сообщали о заражении 20 тысяч человек. Как пояснили в компании Group-IB, целевая аудитория таких вбросов — родители воспитанников детских садов и школьников. Специалисты занялись поисками авторов сообщений.

Информация о появившихся фейках не осталась без внимания депутатов. Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил снять мораторий на смертную казнь для наказания распространителей ложной информации.

Число заразившихся коронавирусом во всем мире к началу марта достигло 92 тысяч человек. Больше половины из них выздоровели. Инфекция, которая впервые появилась в китайском Ухане в конце 2019 года, убила уже три тысячи человек.