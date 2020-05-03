Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина

Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин чувствует себя нормально и продолжает работать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

«Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов, продолжает лечение. <…> Самочувствие в целом нормальное», — привел ТАСС слова Белякова. Он уточнил, что Мишустин сейчас работает с документами и контактирует с коллегами по телефону.

30 апреля стало известно, что глава российского правительства подхватил коронавирус. Об этом он сам рассказал президенту России Владимиру Путину по видеосвязи. Премьер отправился лечиться на карантин. На свое место он предложил первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин этот вариант одобрил.

1 мая новый вирус выявили у главы Министерства строительства и ЖКХ России Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова.

По последним данным, российские медики зафиксировали 124 054 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 1222 человека.