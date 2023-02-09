09 февраля 2023, 15:50
Стало известно о скорой публикации измененной концепции внешнеполитического курса РФ
Российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о скором обнародовании документа с новой концепцией внешнеполитического курса страны. Этой информацией он поделился в рамках пресс-конференции, которую организовала «Россия сегодня».
По данным сайта «Политика сегодня», концепция с измененным подходом будет опубликована в ближайшее время.
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Рябков подчеркнул, что документ будет содержать принципиально новые решения по урегулированию различных внешнеполитических вопросов.
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МИД РФ
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