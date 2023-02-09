Власть 09 февраля 2023, 15:50 Стало известно о скорой публикации измененной концепции внешнеполитического курса РФ

Читать 360tv в

Российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о скором обнародовании документа с новой концепцией внешнеполитического курса страны. Этой информацией он поделился в рамках пресс-конференции, которую организовала «Россия сегодня».

По данным сайта «Политика сегодня», концепция с измененным подходом будет опубликована в ближайшее время.

Реклама

Рябков подчеркнул, что документ будет содержать принципиально новые решения по урегулированию различных внешнеполитических вопросов.

Реклама