Стало известно о планах превращения Владивостока в город-миллионник | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 12:17)

Стало известно о планах превращения Владивостока в город-миллионник

Глава Приморья Кожемяко: границы Владивостока расширят вдоль берега Амурского залива

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Территорию Владивостока расширят вдоль Амурского залива. Таким образом планируется создать первый на Дальнем Востоке город-миллионник. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Приморья Олег Кожемяко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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«Перед нами стоит амбициозная задача — создать в регионе первый город-миллионник. Будем расширять территорию столицы Дальнего Востока. Как известно, где дорога — там жизнь», — сказал глава региона.

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Он напомнил, что более десяти лет назад через Амурский залив был построен низководный мост. Он соединил краевой центр с полуостровом Де-Фриз, расположенным в Надеждинском районе.

Также Кожемяко рассказал о планах по развитию ТОР «Приморье». Эта зона станет частью Большого Владивостока. Здесь планируют реализовать 22 проекта. Объем инвестиций на данный момент уже превышает планку в 136 миллиардов рублей.

Кроме того, глава региона рассказал о строительстве города-спутника Владивостока. Реализацией этого проекта займется Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока.

Владивосток

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