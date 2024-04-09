Власть 09 апреля 2024, 20:06 Стало известно о добровольной отставке главы судебного департамента ВС Гусева Хинштейн: глава судебного департамента Верховного суда Гусев подал в отставку РИА «Новости»

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Заявление об уходе со своего поста написал генеральный директор судебного департамента Верховного суда России Александр Гусев. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что Гусев передал заявление на рассмотрение в Совет судей России. Совещание этого органа пройдет на этой неделе.

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Хинштейн напомнил, что Александр Гусев занимал свой пост с 2000 года. В полномочия судебного департамента входят организация полным обеспечением всех российских судов, а также работа с единой информационной системой.

Верховный суд пока никак не прокомментировал сообщения об уходе Гусева.

Сегодня же стало известно, что Совет Федерации получил необходимые документы для рассмотрения на пост председателя Верховного суда России Ирины Подносовой.

Она уже получила одобрение Высшей квалификационной коллегии судей. В случае согласия сенаторов Подносова займет освободившийся после смерти Вячеслава Лебедева пост и станет вторым председателем Верховного суда в истории современной России.