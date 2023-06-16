Власть 16 июня 2023, 10:22 Стало известно, о чем Путин скажет на ПМЭФ Пресс-секретарь Песков: Путин очертит перспективы развития российской экономики на ПМЭФ Пресс-служба Кремля

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл содержание выступления президента России Владимира Путина на полях ПМЭФ-2023. В эфире Первого канала пресс-секретарь рассказал, что глава государства оценит состояние экономики страны за 2022 год.

По словам Пескова, выступление российского лидера будет объемным. Пресс-секретарь признал, что готовилась очень большая речь.

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«Вы знаете, президент всегда предпочитает на форуме давать детализированную оценку. И наверное, очертит основные перспективы [экономического развития]», — сказал официальный представитель Кремля.

На полях ПМЭФ Путин также проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Страна является основным гостем на форуме.

Петербургский международный экономический форум — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, оно проводится в Петербурге с 1997 года, а при участии президента страны — с 2005-го. В 2023 году ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Несмотря на все антироссийские санкции, присоединиться к форуму захотели более 17 тысяч участников из 130 стран. Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, попытка Запада изолировать Россию провалилась.