Власть 15 февраля 2024, 09:07 Стало известно, о чем говорил Путин после интервью с Карлсоном Путин после интервью говорил с Карлсоном о демонизации России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном обсуждал с ним «демонизацию России». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Вопросы демонизации России, связанные, ну скажем, с теми же межэтническими событиями, с еврейскими погромами в Российской империи, должны были бы возникнуть и в ходе такой официальной части», — прокомментировал глава государства.

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Путин напомнил слова главы Госдепартамента США Энтони Блинкена, вспоминавшего о своем прадеде, бежавшем из России от еврейских погромов. В Европе и США часто всплывает эта тема, чтобы демонизировать Россию, пояснил он.

Ранее Путин поделился мнением об американском журналисте. Он назвал Карлсона опасным человеком, который мог бы избрать агрессивную тактику ведения интервью, но вместо этого внимательно выслушивал «долгие монологи».