Стало известно, о чем договорились Путин и Макрон

Во время телефонного разговора 3 мая российский президент Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон обменялись мнениями по ситуации на Украине и условились о «продолжении контактов на различных уровнях». Об этом сообщили на сайте Кремля.

Путин поздравил Макрона с победой на недавних президентских выборах и проинформировал его о ходе спецоперации на Украине, в том числе об освобождении Мариуполя и эвакуации мирных жителей из «Азовстали». Путин обратил внимание французского коллеги на то, что страны — члены Евросоюза игнорируют военные преступления украинских силовиков, массированные обстрелы Донбасса, в которых гибнут мирные жители.

«Отмечено, что Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент России изложил «принципиальные подходы» к ведению переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что российская сторона открыта к диалогу, несмотря на «непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе».

Макрон выразил обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Владимир Путин констатировал, что ситуация осложнилась прежде всего из-за санкций западных стран, и отметил «важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры».

В предыдущий раз Макрон звонил Путину 29 марта.