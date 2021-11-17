Стало известно о 24 регионах, вошедших в список Крайнего Севера

Правительство РФ подготовило перечень районов Крайнего Севера, а также территорий, приравненных к ним. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале кабинета министров.

В публикации отметили, что перечень был составлен еще в 1992–1994 годах, но после этого в него вносили различные изменения. Новый вариант списка регионов Крайнего Севера лучше структурирован, и, кроме того, теперь он «соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны».

В перечне указаны части республик Бурятия, Алтай, Коми, Тыва, Карелия, Красноярского, Забайкальского, Пермского, Приморского, Хабаровского краев, Архангельской, Амурской, Иркутской, Сахалинской, Тюменской, Томской областей, ХМАО. Помимо этих регионов, в список попала вся территория Якутии, Мурманской, Магаданской области, Чукотского и Ненецкого краев, Камчатки и ЯНАО.

Что касается территорий, которые были указаны в перечне прошлых редакций списка, их жителям продолжат выдавать все льготы, компенсации и госгарантии.

Предыдущий документ о перечне регионов Крайнего Севера глава РФ Владимир Путин отменил 15 ноября. Это изменение возникло в рамках Стратегии развития Арктической зоны.