Стало известно, на сколько может вырасти инфляция в Москве до конца года

Инфляция в Москве составляет на данный момент около 10%, к концу года она может увеличиться до 15%. Такое заявление сделал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Я думаю, что на конец года инфляция составит порядка 15%. Если брать накопленную с начала года, то на сегодня она составляет около 10% и сейчас практически равна нулю. Это связано и со снижением спроса, и с валютными корректировками», — сказал он в интервью РИА «Новости» на полях ПМЭФ.

По его словам, в момент ажиотажного спроса цены поднимались непропорционально издержкам. В итоге россияне покупали товары по более высоким ценам, в нормальной ситуации таких ценников быть не должно. Ефимов отметил, что сейчас происходит корректировка цен.

Ранее он заявил, что московские застройщики вернули 5,8 миллиарда рублей благодаря антикризисным мерам поддержки.