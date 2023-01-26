26 января 2023, 11:01
Стало известно, кто стал новым замглавы Роструда
Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил Яна Талбацкого заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости. Об этом сообщил RT со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.
«Назначить Талбацкого Яна Петровича заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости», — значится в официальном документе.
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Ранее Ян Талбацкий занимал должность заместителя департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России.
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