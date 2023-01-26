Власть

26 января 2023, 11:01

Стало известно, кто стал новым замглавы Роструда

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Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил Яна Талбацкого заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости. Об этом сообщил RT со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

«Назначить Талбацкого Яна Петровича заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости», — значится в официальном документе.

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Ранее Ян Талбацкий занимал должность заместителя департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда России.

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