Стало известно, кто стал главой Приуральского района в ЯНАО

Иван Сакал вновь стал главой Приуральского района. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на официальный Telegram-канал Приуральского района.

«Финалисты Иван Сакал и Алексей Канев представили свои программы, но уже народным избранникам — депутатам Думы Приуральского района первого созыва. Путем открытого голосования депутаты проголосовали за кандидатуру Ивана Сакала», — написали в Telegram-канале.

За кресло главы также сражались Александр Филиппов, Александр Кручинин и Алексей Канев. На данный момент уже состоялась инаугурация.