03 февраля 2023, 17:34
Стало известно, кто назначен новым министром внутренних дел Крыма
В пятницу, 3 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил новым министром внутренних дел по Республике Крым генерал-майора полиции Игоря Илларионова. Об этом сообщил «Крым 24».
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал назначение и обещал оказать поддержку по всем направлениям. По его словам, нет сомнений, что Игорь Илларионов справится с поставленными задачами.
Реклама
«В режиме ВКС Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции РФ Владимир Александрович Колокольцев представил нового руководителя и выразил уверенность, что накопленный управленческий опыт поможет Игорю Валентиновичу быстро адаптироваться в новой должности и сделать все необходимое для укрепления правопорядка в республике», — заявил Сергей Аксенов.
Реклама
А министр МВД России Владимир Колокольцев потребовал, чтобы Игорь Илларионов как можно быстрее включился в работу и организовал взаимодействие всех вверенных ему подразделений.
Крым
Полиция
Реклама
Реклама