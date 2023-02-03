Власть 03 февраля 2023, 17:34 Стало известно, кто назначен новым министром внутренних дел Крыма

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В пятницу, 3 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил новым министром внутренних дел по Республике Крым генерал-майора полиции Игоря Илларионова. Об этом сообщил «Крым 24».

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал назначение и обещал оказать поддержку по всем направлениям. По его словам, нет сомнений, что Игорь Илларионов справится с поставленными задачами.

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«В режиме ВКС Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции РФ Владимир Александрович Колокольцев представил нового руководителя и выразил уверенность, что накопленный управленческий опыт поможет Игорю Валентиновичу быстро адаптироваться в новой должности и сделать все необходимое для укрепления правопорядка в республике», — заявил Сергей Аксенов.

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А министр МВД России Владимир Колокольцев потребовал, чтобы Игорь Илларионов как можно быстрее включился в работу и организовал взаимодействие всех вверенных ему подразделений.