Стало известно, когда пройдут переговоры России и Белоруссии по ценам на энергоресурсы

По словам Ляшенко, российско-белорусские переговоры пройдут уже в конце этой недели. Заместитель премьер-министра отметил, что Минск ожидает от российских поставщиков стабилизации подходов.

Отмечается, что ранее белорусский лидер Александр Лукашенко объявил, что намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным седьмого февраля. Глава республики назвал эту встречу «моментом истины».