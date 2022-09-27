Стало известно, когда появятся первые результаты референдума в Херсонской области | 360°

Власть 27 сентября 2022, 12:08 Поделиться Telegram

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Viber Стало известно, когда появятся первые результаты референдума в Херсонской области Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: первые итоги рефрендума станут известны 27 сентября РИА «Новости»

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Первые итоги референдума о вхождении Херсонской области в состав России могут стать известны уже 27 сентября. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Я думаю, сегодня у нас будет подсчет, сегодня будем смотреть. Думаю, сегодня первые результаты мы получим», — сказал Стремоусов в эфире Первого канала.

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Референдумы о присоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей проходят с 23 сентября, вторник является заключительным днем.

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Жители Херсонской области 27 сентября смогут проголосовать на специально подготовленных участках. В предыдущие дни в целях безопасности к людям приходили выездные мобильные комиссии, напомнил ТАСС.

По данным на утро 27 сентября, свой выбор на референдуме сделали уже около 30 тысяч человек за пределами региона. Уточняется, что на избирательных участках на территории России за 26 сентября проголосовали 4618 жителей Херсонщины.

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