Стало известно, какое шампанское пили в прямом эфире Путин и Михалков

Владимир Путин и Никита Михалков выпили в прямом эфире по бокалу шампанского. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что это был напиток российского производства.

«Не знаю, что было именно за шампанское, марку я не могу называть, но отечественная марка. И я не знаю, какое шампанское пил Никита Сергеевич, но можно предположить с большой долей уверенности, что он тоже пил отечественное шампанское», — заявил Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Владимир Путин в прямом эфире поздравил режиссера Никиту Михалкова с юбилеем. Деятелю культуры исполнилось 75 лет. В честь праздника Путин и Михалков подняли бокалы с шампанским. Президент уточнил, что еще длится рабочий день, поэтому он поздравляет режиссера с помощью алкогольного напитка символически. Михалков поблагодарил Путина за поздравление и уточнил, что он «искренне предан, без лести».

Также Михалкову в честь юбилея присвоили звание Героя Труда «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».