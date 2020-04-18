Стало известно, как Путин встретит Пасху

В этом году праздничные пасхальные службы пройдут без прихожан из-за пандемии коронавируса. Путин встретит Воскресение Христово в часовне на территории загородной резиденции.

«Как вы знаете, он сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево. Президент [России Владимир Путин] вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Он добавил, что Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменяются поздравлениями по случаю Пасхи. В храм глава Российского государства не пойдет. В этом году он останется дома.

Ранее стало известно, что в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. В этом году это случилось в присутствии всего нескольких человек, без многотысячных паломников.

Патриарх Кирилл обратился к верующим в преддверии Пасхи. Он призвал паству не поддаваться панике из-за пандемии коронавируса и попросил усилить молитвы об исцелении больных и ограждении здоровых от инфекции. В этом году богослужения в храмах пройдут без участия прихожан. Людей попросили остаться дома из-за эпидемии.