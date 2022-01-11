Стало известно, как Путин готовился к вакцинации от коронавируса

Замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов делал Владимиру Путину прививку назальной вакциной от коронавируса. Перед этим, по словам вирусолога, президент задал ему несколько вопросов.

По словам представителя Центра имени Гамалеи глава государства отнесся к прививке серьезно. Логунов отметил, что Путин был очень внимательным пациентом.

«Ощущал, конечно, ответственность. Трудно не ощущать ответственность… Состоялась беседа, разговор, почему так нужно делать, почему это интересно, то есть не только перед камерами, но и так, вживую разговор был», — рассказал специалист в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

О вакцинации президента «Спутником V» стало известно в марте 2021 года. При этом глава государства не стал это делать публично. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не хотел прививаться под прицелом камер.

Во второй половине года стало известно о ревакцинации Путина. По его словам, он привился «Спутником Лайт». Кроме того, президент России рассказал, что испытал назальную вакцину от коронавируса.