Власть 27 ноября 2023, 15:48 Стало известно, как Путин добрался в Кремль во время «черной метели» Песков рассказал, что Путин приехал в Кремль еще до снегопада Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин добрался до работы еще до начала «черной метели». Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада. По-моему, до того, как все совсем завалило», — сказал официальный представитель Кремля.

Реклама

Песков предположил, что Путину было не так сложно добираться утром, как остальным жителям столицы. Пресс-секретарь признался, что ему ехать утром было непросто. Но никто из сотрудников Кремля на работу не опоздал.

«У нас все своевременно», — подчеркнул он.

«Черная метель», о которой предупреждали синоптики, обрушилась на Москву утром 27 ноября. В столице валил снег, а также шел ледяной дождь, из-за которого дороги и тротуары становились очень скользкими.

Высота сугробов в Москве достигла январских значений — 20 сантиметров. Обильные осадки осложнили движение на трассах: пробки в Москве достигли семи баллов. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился привлечь к чистке улиц от снега 10-12 тысяч дополнительных работников. Таких сильных снегопадов в регионе не было 40 лет.