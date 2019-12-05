Стало известно, как депутаты могут отдыхать целый месяц на Новый год

Такое заявление политик сделал в ответ на новость о том, что депутаты будут отдыхать около месяца. Нижняя палата закончит осеннюю сессию 18 декабря, а вновь начнет работу лишь 14 января.

«Ежегодно последнюю неделю месяца депутаты проводят в регионах. Просто в этот раз региональную неделю продлили еще на три дня. 18 декабря у нас будет последнее заседание, 19 — послание президента России, а с понедельника начинается региональная неделя. В январе [по решению Совета Госдумы] нам дали дополнительные два дня выходных — 9 и 10 числа, а остальное время мы отдыхаем так же, как и другие россияне», — уточнил Ионин.

Он заметил, что в ходе региональной недели депутаты встречаются с избирателями и решают проблемы населения подконтрольных территорий. Однако политик также добавил, что они не отчитываются официально. Так, по его словам, некоторые члены Госдумы могут оказаться на курортах в дни, предназначенные для поездок по региону.