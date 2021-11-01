Стало известно имя мэра Ханты-Мансийского района

Кирилл Минулин во второй раз занял пост главы Ханты-Мансийского района. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на администрацию города.

«Выборы состоялись. Участвуют 15 депутатов из 19, кворум имеется», — заявили в пресс-службе.

При этом 14 человек из 15 голосующих отдали голос за Минулина. При этом бывший председатель думы района Сергей Захаров решил отказаться от голосования.

Кроме того, за пост главы боролся заместитель Кирилла Минулина — Александр Витвицкий. Пост главы района Минулин впервые занял в 2016 году.