Стало известно имя главы Красноселькупского района

Пост главы Красноселькупского района занял действующий глава Юрий Фишер. Об этом сообщила «Север-Пресс».

За эту должность боролись три претендента. На этапе предоставления плана по развитию муниципального округа вместе с Фишером остался начальник управления финансов администрации района Николай Минде. Все голоса были отданы Фишеру. Инаугурация состоялась сегодня, 2 ноября.

«Хочу поблагодарить правительство округа и Дмитрия Андреевича Артюхова за доверие, поддержку и помощь в реализации наших планов и проектов. Впереди большая работа», — заявил политик.