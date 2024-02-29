Эксклюзив 29 февраля 2024, 11:48 Стало известно, чего ждать от послания Путина Заурбек Хугаев: послание Путина станет дорожной картой для развития всей страны РИА «Новости»

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Предстоящее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию станет дорожной картой для работы всех министерства и ведомств на ближайшие годы, а также определит вектор стоящих перед страной целей и задач. Об этом «360» рассказал руководитель платформы «Дигория» Заурбек Хугаев.

«Традиционно от послания ожидают новые меры социальной поддержки. Кроме того, могут быть приняты меры поддержки населения, а также участников СВО и их семей. В связи с этим сложно что-то предложить, потому что за последние два года много инициатив выполнили», — сказал он.

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Хугаев отметил, что послание Путина прорабатывают долго совместно с министрами.

«Президент в своем послании обозначает траекторию развития страны на ближайшие шесть лет, потом эти цели реализуют все органы власти. Послание станет дорожной картой для всего государства, которая позволяет выстроить стратегию целей и задач, к которым мы планируем прийти через шесть лет», — добавил руководитель платформы «Дигория».

Послание Путина Федеральному собранию пройдет в четверг в Гостином Дворе, начало в 12:00 (мск). «360» ведет текстовую трансляцию события.