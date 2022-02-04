Стали известны темы предстоящих переговоров Путина и Шольца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, какие темы обсудит Владимир Путин с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Представителя Кремля процитировал сайт телеканала «Звезда».

Визит канцлера Германии в Москву намечен на 15 февраля. По словам Пескова, в ходе встречи Путин намерен обсудить с Шольцем актуальные темы двусторонней и международной повестки. В частности, стороны затронут вопросы, связанные с «предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации». Также они обсудят урегулирования конфликта на Украине.