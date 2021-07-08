Стали известны подробности самочувствия лидера КНДР

Южнокорейским разведчикам удалось узнать подробности о самочувствии Ким Чен Ына, сообщает Bloomberg.

За последнее время лидер КНДР потерял в весе около 10–20 килограммов. При этом каких-то серьезных проблем у него со здоровьем не отмечается. Глава республики по-прежнему посещает все важные правительственные мероприятия, написал News.ru.

Тем не менее разведчикам из Южной Кореи удалось узнать, что глава КНДР не появляется на публике на протяжении месяца. Примерно год назад он также пропадал из поля зрения, но на меньший срок. В связи с этим возникло подозрение о том, что он имеет некоторые проблемы со здоровьем.