Стали известны подробности проведения переговоров Путина и Байдена

Переговоры президента России Владимира Путина и американского коллеги Джо Байдена будут состоять из трех частей. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Саммит глав двух государств пройдет в вилле Ла Гранж 16 июня.

«Эта вилла активно используется коммунальными властями Женевы и федеральным правительством. Прекрасное место на берегу озера, хорошие условия для переговоров. Также сооружен шатер для пресс-конференции нашего президента», — процитировало РИА «Новости» слова Юрия Ушакова.

Переговоры начнутся в 14:00 по московскому времени. Уже согласованы практически все организационные параметры, повестка дня и очередность вопросов. Ушаков отметил, что переговоры будут состоять из трех частей.

В узкой части переговоров будут участвовать Сергей Лавров, Энтони Блинкен и переводчики. Известно, что пока формат общения наедине не предусмотрен, но все будет зависеть от желания президентов.

Помощник президента также рассказал, что в делегацию войдут Сергей Лавров, Сергей Рябков, Анатолий Антонов, Валерий Герасимов и Дмитрий Песков. Также приглашены Александр Лаврентьев и Дмитрий Козак, потому что будет обсуждаться Сирия и Украина. Ушаков обратил внимание, что договориться о совместной пресс-конференции не удалось. Сейчас несогласованным пока остается вопрос по итоговым документам.

По словам помощника президента, сейчас принимаются сверхсерьезные эпидемические меры. После переговоров запланирована встреча с президентом Швейцарии. Потом Владимир Путин вылетит в Россию.