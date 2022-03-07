Стали известны подробности о третьем раунде переговоров России и Украины

Делегация России прибыла в Белоруссию для переговоров с Украиной. Третий раунд состоится в Беловежской Пуще. По данным «Известий», состав российской делегации остался неизменным. Ее по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Как сообщил «Интерфаксу» близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский, переговоры запланированы на 15:00, однако «время может сместиться из-за проблем с логистикой у украинской делегации».

Члены делегаций на переговорах между Россией и Украиной не будут разглашать условия, предлагаемые сторонами, пока не согласуют «общие позиции», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, переговорный процесс очень сложный, но он идет. Каждая из сторон предложила условия для урегулирования ситуации, но говорить о них не будут до тех пор, пока не согласуют «общие позиции».

В день переговоров президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран к новым антироссийским санкциям. Зеленский заявил, что, если «вторжение продолжается и Россия не отказалась от своих планов против Украины», нужен новый санкционный пакет.

В Минобороны РФ сообщили, что с 10:00 понедельника действует режим тишины, организованы шесть гуманитарных конвоев в Мариуполе, Киеве, Харькове и Сумах. О том, насколько безопасны маршруты эвакуации мирных жителей, рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.