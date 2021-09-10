Стали известны подробности интеграции России и Белоруссии

Россия и Белоруссия согласовали совместные действия в условиях применениями западными странами экономических санкций. Также государства договорились об интеграции систем платежных карт.

В Минске 10 сентября прошла встреча премьер-министров России Михаила Мишустина и Белоруссии Романа Головченко. Во время встречи были одобрены 28 интеграционных программ Союзного государства. Благодаря им страны унифицируют почти все сферы политики, налоговое и таможенное законодательство, требования к банкам, объединят контроль за перемещением товаров и транспорта. Об этом сообщили на сайте правительства страны.

На встрече они согласились, что позитивному развитию Союзного государства и укреплению национальных экономик препятствуют действия западных стран. Россия и Белоруссия договорились, что согласовали совместные действия в условиях применения нелегитимных экономических санкций.

Также премьер-министры договорились об интеграции национальных систем платежных карт. Страны будут сотрудничать в области передачи финансовых сообщений.

«Интеграция платежных систем в области национальных систем платежных карт, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, внедрения международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022, системы быстрых платежей, развития финансовых технологий, гармонизированных подходов в области надзора и наблюдения за платежными системами», — сказано в документе.

Накануне Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередные переговоры в Москве.