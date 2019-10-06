Стали известны дата и место похорон вице-спикера Бушмина

Политик умер в воскресенье, 6 октября, после продолжительной болезни. Ему был 61 год.

Умер вице-спикер Совфеда Бушмин Подробнее

Евгений Бушмин родился 4 октября 1958 года. В 1980-м он окончил Горьковский государственный университет по специальности «инженер-экономист». С 1998 по 2001 год занимал пост замминистра финансов, с 2001-го представлял в Совфеде сначала Нижегородскую, а потом Ростовскую область.

Должность заместителя Председателя Совфеда он получил 27 апреля 2013 года. За время своей работы политик получил множество медалей, а также ордена Почета и ордена Александра Невского.

По итогам 2018 года Бушмина признали самым обеспеченным сенатором. За год он заработал 7,5 миллиона рублей.