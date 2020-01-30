Стала известна зарплата Дмитрия Медведева. Ему придется экономить

Зарплата экс-премьера Дмитрия Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности России составит чуть менее 619 тысяч рублей в месяц. Судя по декларациям о доходах прошлых лет, Медведев в зарплате проиграл.

Зарплату заместителя председателя Совбеза России определил указом президент Владимир Путин.

«Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета Безопасности РФ в размере 618 713 рублей месяц. Настоящий указ вступает в силу с 16 января 2020 года», — говорится в документе, подписанном 30 января.

Именно 16 января Владимир Путин подписал указ о создании должности заместителя председателя Совета безопасности России и назначении на нее Дмитрия Медведева.

Согласно декларации, опубликованной Медведевым в прошлом году, в 2018-м премьер-министр заработал 9,917 миллиона рублей, а значит в месяц он получал 826416 рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе 15 января, после послания Путина Федеральному собранию. Он возглавлял правительство с 2012 года.