Важное 03 марта 2023, 16:16 Стала известна тема совещания Путина с Совбезом после атаки ДРГ на Брянскую область Путин предложил Совбезу обсудить антитеррористическую защищенность объектов РИА «Новости»

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Тему антитеррористической защищенности объектов вынесли на повестку заседания Совета безопасности России. Вопрос поднял в ходе заседания президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

В начале совещания глава государства подчеркнул, что тема будет только одна, но крайне важная — о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов.

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После президент передал слово для доклада главе МВД Владимиру Колокольцеву.

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В минувший четверг, 2 марта, в приграничный район Брянской области вторглись диверсанты. Они проникли с территории Украины, сообщал губернатор региона. В результате атаки ДРГ погибли два мужчины. Ранение получил 11-летний мальчик. Сейчас он в больнице.

Путин назвал произошедшее террористическим актом. На место происшествия направили следственную группу. Сегодня ФСБ опубликовала видео последствия нападения диверсантов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров успел выступить с предложением ввести военное положение в ряде субъектов страны. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что такие решения — прерогатива президента.