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    12 февраля 2021, 21:11

    Стала известна причина увольнения Топилина из ПФР

    Анастасия Кукова

    Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин был освобожден от должности с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». На его место премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Кигима.

    Стала известна причина увольнения Топилина из ПФР

    Распоряжение об увольнении Топилина опубликовано на официальном портале правовой информации.

    «Освободить Топилина Максима Анатольевича от должности председателя правления Пенсионного фонда РФ в связи с переходом на другую работу», — говорится документе.

    Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов позитивно оценил назначение главой ПФР Андрея Кигима. По словам депутата, ранее он возглавлял Фонд соцстрахования и уже выстроил рабочие контакты.