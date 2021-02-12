Стала известна причина увольнения Топилина из ПФР

Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин был освобожден от должности с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». На его место премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Кигима.

Распоряжение об увольнении Топилина опубликовано на официальном портале правовой информации. «Освободить Топилина Максима Анатольевича от должности председателя правления Пенсионного фонда РФ в связи с переходом на другую работу», — говорится документе. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов позитивно оценил назначение главой ПФР Андрея Кигима. По словам депутата, ранее он возглавлял Фонд соцстрахования и уже выстроил рабочие контакты.