Стала известна причина смерти Лужкова

Врачи одной из немецких клиник проводили бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову операцию на сердце. После хирургического вмешательства началось осложнение. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Геннадий Теребков.

«Информацию подтверждаю, осложнения после операции на сердце», — сказал Теребков Life.

Как отметил ранее шурин Лужкова, бизнесмен Виктор Батурин, экс-мэр столицы еще 7 декабря «прекрасно выглядел и улыбался». Адвокат Лужкова Алексей Мельников добавил, что накануне смерти политик улетел из России, чтобы ему сделали операцию.

О смерти Юрия Лужкова 10 декабря сообщил его помощник Тимур Шогенов. Он не назвал никаких подробностей случившегося, но сказал, что смерть наступила после операции.

Юрию Лужкову было 83 года. Он был награжден многими орденами, в том числе и иностранными. Также был лауреатом государственных премий СССР и Российской Федерации. Лужков занимал должность мэра столицы в течение 18 лет — с 1992 по 2010 год.