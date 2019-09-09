Стала известна итоговая явка на выборах в Мосгордуму

Мосгоризбирком объявил данные итоговой явки на выборах в Мосгордуму. Она составила 21,77%. Об этом сообщило РИА «Новости».

Всего в Мосгордуму проходят 45 кандидатов.Так, 13 из них оказались представителями от КПРФ, девять — от «Единой России». Еще четыре — от «Яблока» и трое — от «Справедливой России».

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В числе прочих в законодательное собрание города от КПРФ прошел действующий вице-спикер Мосгордумы Николай Губенко (37-й округ).

Представители «Справедливой России» окажутся в столичном парламенте впервые. Там будут работать Александр Соловьев (3-й округ), Михаил Тимонов (16-й округ) и Магомет Яндиев (45-й округ).

Всего в новый состав законодательного органа переизбрались 16 кандидатов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Лидер московских единоросов Андрей Метельский, который участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца, не прошел в столичный парламент. Окончательные итоги выборов в Мосгордуму должны утвердить окружным избиркомам.

Единый день голосования прошел по всей стране 8 сентября. В российской столице выбирали депутатов в Мосгордуму. Кроме того, в России выбирали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, парламентариев горсоветов, глав муниципалитетов.