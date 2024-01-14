Власть 14 января 2024, 17:53 Стала известна дата рассмотрения законопроекта о запрете треш-стримов Депутат Метелев: ГД рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов 23 января Freepik

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Госдума рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов 23 января. Об этом рассказал в Telegram-канале депутат Артем Метелев.

По мнению парламентариев, способ съемки неважен, главное — ее факт и наличие жестокости или преступлений на видео. Он напомнил, что «оскорбление общественной нравственности» тоже причисляется к преступлениям.

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«Все попытки прикинуться актерами или заявить, как Косенко, что „это был дипфейк“, не спасут от ответственности, предусмотренной нашим законопроектом о запрете треш-стримеров. <…> Законопроект будет рассмотрен 23 января», — заявил Метелев.

Ранее блогер-миллионник Сергей Косенко швырнул младенца в снег и выложил видео в Сети, однако вместо популярности получил волну негодования в свой адрес, а потом возникла и вероятность проблем с законом. Депутат Госдумы Нина Останина решила попросить СК проверить видео. Она расценила действия Косенко как пропаганду жестокости в соцсетях.

О том, что Госдума готовится рассмотреть пакет законопроектов о запрете треш-стримов, стало известно в декабре.