15 февраля 2024, 11:36
Стала известна дата оглашения Путиным послания Федеральному собранию
«Ведомости»: Путин может обратиться с посланием Федеральному собранию 29 февраля
Президент России Владимир Путин огласит традиционное послание Федеральному собранию 29 февраля. Об этом сообщили «Ведомости».
По информации источника, глава государства в послании обозначит главные идеи по развитию страны, на которых он намерен вести собственную президентскую программу. При этом ряд источников утверждает, что финальную дату мероприятия могут утвердить уже в конце месяца.
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что общественность и журналистов своевременно проинформируют о дате послания президента. Он подчеркивал, что подготовка к выступлению Владимира Путина уже началась.
Лидер политической фракции КПРФ Геннадий Зюганов ранее также сообщал, что Путин огласит послание в последних числах февраля.
Ранее Песков объяснил отказ Путина от участия в предвыборных дебатах высокой занятостью на посту президента.
Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
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