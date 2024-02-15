Власть 15 февраля 2024, 11:36 Стала известна дата оглашения Путиным послания Федеральному собранию «Ведомости»: Путин может обратиться с посланием Федеральному собранию 29 февраля РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин огласит традиционное послание Федеральному собранию 29 февраля. Об этом сообщили «Ведомости».

По информации источника, глава государства в послании обозначит главные идеи по развитию страны, на которых он намерен вести собственную президентскую программу. При этом ряд источников утверждает, что финальную дату мероприятия могут утвердить уже в конце месяца.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что общественность и журналистов своевременно проинформируют о дате послания президента. Он подчеркивал, что подготовка к выступлению Владимира Путина уже началась.

Лидер политической фракции КПРФ Геннадий Зюганов ранее также сообщал, что Путин огласит послание в последних числах февраля.

Ранее Песков объяснил отказ Путина от участия в предвыборных дебатах высокой занятостью на посту президента.