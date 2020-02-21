Стал известен вопрос в бюллетене для голосования за Конституцию

Россиянам во время голосования по внесению поправок в Конституцию предстоит выбрать из двух вариантов — да или нет — при ответе на вопрос: «Согласны ли Вы с поправками в Конституцию Российской Федерации?». Такую формулировку внесут в бюллетени.

Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что это будет очень простой бюллетень.

При этом депутат подчеркнул, что формат самого бланка для голосования пока не утвержден. Но уже точно известно, что документ должен получить специальную защиту от подделок, чтобы предотвратить вбросы и провокации.

Ранее он заявлял, что голосование по изменениям в главный закон страны проведут до майских праздников. Это будет будний день, который сделают выходным. Обсуждение процедуры голосования пройдет в комитете Госдумы 27 февраля.

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект о поправке к Конституции. В нем, кроме изменений в основной закон страны, также говорилось о проведении общероссийского голосования по изменению Конституции России.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что россияне получат максимум информации о предстоящем голосовании. В этом им помогут волонтеры, которые начнут работать за две недели до дня волеизъявления. Сейчас идет отбор всех желающих войти в ряды будущих помощников. Всего к этому планируется привлечь около 100 тысяч человек.