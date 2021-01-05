Стал известен размер максимального пособия по безработице в 2021 году

Кабмин РФ сохранил размер максимального пособия по безработице на 2021 год на уровне 12 130 рублей. Об этом сообщили в правительстве.

«Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное — 1500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5000 рублей», — говорится в сообщении сайта правительства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Максимальный размер пособия по безработице в России увеличили с 8000 рублей до 12 130 рублей в марте 2020 года. Изначально власти планировали, что это будет временной поддержкой населения в трудный период пандемии коронавируса. В конце года руководство страны решило сохранить максимальную планку пособия на повышенном уровне.

В сентябре 2020 года Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила выплачивать повышенное пособие по безработице гражданам с детьми на постоянной основе. С апреля потерявшие работу родители получают дополнительно три тысячи рублей на каждого ребенка.