Стал известен новый состав дагестанского правительства

По данным издания, Нюсрет Омарови и Батыр Эмеев заняли посты первых зампредов республиканского правительства. Абдулмуслим Абдулмуслимов, Анатолий Карибов, Муслим Телякавов и Рамазан Джафаров стали зампредседателями.

Владимира Лемешко назначили врио зампредседателя. Руслан Алиев получил портфель министра экономики и территориального развития. Татьяна Беляева возглавила региональный Минздрав, Сергей Снегирев — Минцифру, а Гаджиев Умаросман — Министерство печати и информации.