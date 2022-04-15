Стал известен доход главы Центробанка в 2021 году

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заработала в 2021 году 38,9 миллиона рублей, оказавшись сильно позади своего заместителя Михаила Алексеева, заработавшего 102,9 миллиона рублей. Эти данные содержатся в поданных ими декларациях о доходах, опубликованных на сайте регулятора.

В собственности главы регулятора находятся квартира общей площадью 112 квадратных метров и автомобиль Jaguar S-Type.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в прошлом году заработал 18,3 миллиона рублей, а самым богатым чиновником правительства стал глава Минпромторга Денис Мантуров, задекларировавший почти 705 миллионов рублей.

Доход президента России Владимира Путина составил 10,2 миллиона рублей, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков заработал 14,5 миллиона рублей.