Новая спортивная арена появится в Москве | 360°

Власть 23 сентября 2022, 18:57 Поделиться Telegram

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Viber Новая спортивная арена появится в Москве

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Руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что новую арену построят на территории спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова. Об этом сообщило АБН.

Он добавил, что ее площадь составит 62,8 тысячи квадратных метров. Левкин уточнил, что сам стадион и трибуны будут расположены так же, как и раньше. Сейчас идет последний этап реконструкции комплекса, заключил политик.

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