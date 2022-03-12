США заподозрили в подготовке госпереворота в ДНР и ЛНР

Исключения из санкций США для ДНР и ЛНР говорят о том, что американские власти приступили к подготовке госпереворотов в независимых республиках Донбасса. Об этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев написал в своем Telegram-канале.

Соединенные Штаты разрешили сделки для НПО по поддержке гуманитарных проектов, в том числе направленных на «развитие демократии» в Донецкой и Луганской народных республиках, отметил сенатор. Косачев указал, что Минфин США разрешит «определенные действия» по гуманитарной поддержке ЛДНР, в том числе по проектам, касающимся образования и демократии.

Американские власти не видели необходимости в такой гуманитарной поддержке восемь лет, на протяжении которых киевский режим обстреливал миллионы мирных жителей Донбасса, отказавшихся принять госпереворот на Украине в 2014 году.

«Сострадание к людям вдруг проснулось? Да нет, ровно наоборот — Вашингтон приступил к подготовке очередных госпереворотов, на этот раз в независимых ДНР и ЛНР», — написал сенатор.

Других «гуманитарных проектов» у США быть не может, констатировал парламентарий.

Президент США Джо Байден ранее объявил о запрете на вывоз наличных долларов в Россию.