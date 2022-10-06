Власть 06 октября 2022, 00:20 Поделиться Telegram

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Viber США заморозили все сферы взаимодействия с Россией — посол РФ Посол РФ Антонов: в США не говорят о стабилизации отношений с Россией РИА «Новости»

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В Соединенных Штатах никто не говорит о стабилизации отношений с Россией, Вашингтон заморозил все сферы взаимодействия. Об этом в эфире Первого канала рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов. Россия стала для США «противником».

«В Вашингтоне сегодня никто не говорит о стабилизации и развитии двусторонних отношений. Россия здесь однозначно приобрела статус противника, одного из тех самых монстров, которых надо уничтожать. <…> В настоящее время заморожены все сферы взаимодействия», — заявил Антонов.

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Однако США не готовы полностью разрывать дипломатические отношения с Россией. В ближайшее время в Москву направят нового посла, добавил Антонов.

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Поставляя киевскому режиму тяжелое вооружение, Штаты закрепляют за собой статус участника конфликта. Посол Антонов назвал это угрозой стратегическим интересам страны и провокацией.

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