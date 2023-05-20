Власть 20 мая 2023, 00:34 США захотели вытеснить Россию на обочину ОЗХО Постпред РФ при ОЗХО Шульгин: США стремятся лишить Россию места в руководстве организации Freepik

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США вместе с союзниками стараются вытеснить Россию на обочину Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также лишить места в руководстве. Так в беседе с ТАСС постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал итоги завершившейся в Гааге пятой обзорной конференции.

«США планируют со временем вытеснить Россию на обочину ОЗХО, удалить нас из руководящих органов, в частности исполсовета», — отметил Шульгин.

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На стороне Америки выступают их союзники, из 23 участников 18 являются членами НАТО и Евросоюза. Несмотря на то, что партнеры США «рвутся в бой», Россия не одинока, у нее есть поддержка. Шульгин отметил, что делегации устали от навязываемой американцами политизации.

«Конкретно здесь они своими правилами подменяют положения химической конвенции. Нельзя по конвенции техническому секретариату заниматься прокурорской работой, это совершенно не его удел», — заявил постпред.

Все больше делегаций приходят к выводу, что американский курс очень пагубный, это курс в никуда.